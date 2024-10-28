Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как жир влияет на здоровье: разоблачаем популярные мифы
Понадобятся только лук, манная крупа и яйца: готовим вкусные и полезные котлеты за копейки
Майдан грузинского разлива. В Грузию для провокаций прибывают снайперы из Украины
5 причин, почему нельзя покупать подержанную машину у официальных дилеров
Как вырастить обильный урожай земляники: секреты опытных садоводов
Педиатр: отдать ребенка на плавание можно в любое время года
3 нестандартных способа создать уют на кухне с помощью светильников
Идеальный календарь посева: как добиться лучшей рассады
Учёные создали молекулы на основе золота для лекарств

Секреты стилиста: как выбрать одежду для фигуры с широкими плечами

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Идеальная фигура в традиционном понимании часто ассоциируется с силуэтом песочных часов, что создает определенные трудности для девушек, не вписывающихся в эти стандарты. Стилист Александра Сорокина поделилась с нами полезными рекомендациями для женщин с широкими плечами, которые сталкиваются с проблемами при выборе одежды. Один из важных аспектов — правильный выбор выреза. Например, вырез в форме V может визуально сузить плечи, поэтому стоит избегать водолазок и высоких воротников.

Секреты стилиста: как выбрать одежду для фигуры с широкими плечами
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Также важно сместить акцент на менее заметные части тела. Девушкам с широкими плечами рекомендуется подчеркивать бедра, выбирая подходящие модели брюк, такие как "мамы", "бойфренды" и брюки прямого кроя с завышенной талией. При этом низ должен быть темнее верха, чтобы визуально "нарисовать" талию. Избегайте излишнего декора на плечах и выбирайте пиджаки с узкими лацканами. Соблюдение этих советов поможет создать гармоничный и стильный образ, подчеркивающий достоинства фигуры.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Обои, которые никогда не выйдут из моды
Дизайн и интерьер
Обои, которые никогда не выйдут из моды Аудио 
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Туризм
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
АК-12. Современный рестайлинг легендарного автомата Калашникова Дмитрий Плотников Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала! Анжела Якубовская Израиль — Иран. Ракетная атака, удовлетворившая общественное мнение всех участников Юрий Бочаров
Обои, которые никогда не выйдут из моды
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Последние материалы
Педиатр: отдать ребенка на плавание можно в любое время года
3 нестандартных способа создать уют на кухне с помощью светильников
Идеальный календарь посева: как добиться лучшей рассады
Учёные создали молекулы на основе золота для лекарств
На свалке в Магнитогорске заработала установка по утилизации биогаза
Стас Ярушин показал фото с новорождённым ребёнком и раскрыл имя малыша
Уникальное соседство: в Татарстане предложили дизайн для новой тысячерублёвой купюры
Уверенность и комфорт: как найти лучший отель для кошки
Пшенная каша для здоровья: метаболизм, иммунитет и борьба с вирусами
Цены на нефть рухнули после атаки Израиля на Иран
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.