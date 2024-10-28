Секреты стилиста: как выбрать одежду для фигуры с широкими плечами

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Идеальная фигура в традиционном понимании часто ассоциируется с силуэтом песочных часов, что создает определенные трудности для девушек, не вписывающихся в эти стандарты. Стилист Александра Сорокина поделилась с нами полезными рекомендациями для женщин с широкими плечами, которые сталкиваются с проблемами при выборе одежды. Один из важных аспектов — правильный выбор выреза. Например, вырез в форме V может визуально сузить плечи, поэтому стоит избегать водолазок и высоких воротников.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

Также важно сместить акцент на менее заметные части тела. Девушкам с широкими плечами рекомендуется подчеркивать бедра, выбирая подходящие модели брюк, такие как "мамы", "бойфренды" и брюки прямого кроя с завышенной талией. При этом низ должен быть темнее верха, чтобы визуально "нарисовать" талию. Избегайте излишнего декора на плечах и выбирайте пиджаки с узкими лацканами. Соблюдение этих советов поможет создать гармоничный и стильный образ, подчеркивающий достоинства фигуры.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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