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Преодолей целлюлит с помощью простых упражнений от чемпионки

1:09
Моя семья » Красота и стиль

Целлюлит — распространенная проблема, требующая комплексного подхода к решению. Изменение питания, достаточное потребление воды и регулярные физические нагрузки являются ключевыми факторами в борьбе с этой эстетической неприятностью. Чемпионка мира по бодифитнесу и фитнес-эксперт Дарья Мануйленкова предложила эффективный комплекс упражнений, который можно выполнять в домашних условиях. Она подчеркивает, что регулярность является важным аспектом. Начать стоит с двух тренировок в неделю, постепенно увеличивая до четырех или пяти.

Преодолей целлюлит с помощью простых упражнений от чемпионки
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Комплекс включает кардио-упражнения, такие как приставные шаги и прыжки, а также ряд силовых упражнений для укрепления бедер, ягодиц и спины. Например, "ленивые приседания" и ягодичный мостик помогут укрепить основные группы мышц. Тренировка завершается растяжкой для повышения гибкости и расслабления мышц. Эти простые, но эффективные упражнения не только помогут улучшить внешний вид, но и повысят общее самочувствие и уровень энергии.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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