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Маска для лица с гранатом: простой рецепт и удивительные преимущества

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Гранат — это не только вкусный и сочный фрукт, но и мощный источник полезных веществ для кожи. Его экстракты активно используются в косметологии благодаря богатому составу витаминов, антиоксидантов и минералов. Сегодня мы расскажем о том, как сделать маску для лица с гранатом, а также рассмотрим её полезные свойства.

Маска для лица с гранатом: простой рецепт и удивительные преимущества
Фото: Пресс-служба правительства Израиля by MOSHE MILNER, CC BY-SA 3.0

Полезные свойства граната для кожи

Гранат содержит витамины C и E, которые способствуют укреплению кожного барьера и защите от свободных радикалов. Антиоксиданты, входящие в его состав, помогают замедлить процессы старения, улучшая эластичность и тонус эпидермиса. Гранат также известен своими увлажняющими и питательными свойствами. Регулярное использование маски с гранатом помогает выровнять тон кожи, уменьшить воспаления и придаёт лицу здоровый сияющий вид.

Рецепт маски с гранатом

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка свежевыжатого сока граната
  • 1 столовая ложка натурального йогурта (или творога)
  • 1 чайная ложка мёда

Приготовление и применение

  1. В миске смешайте свежевыжатый сок граната и йогурт до получения однородной массы.
  2. Добавьте мёд, если хотите усилить увлажняющий эффект.
  3. Тщательно перемешайте все ингредиенты.
  4. Нанесите маску на предварительно очищенное лицо, избегая области вокруг глаз.
  5. Оставьте на 15-20 минут.
  6. Смойте тёплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Использование маски для лица с гранатом — это лёгкий и эффективный способ заботиться о коже. Регулярное применение этой маски не только улучшает внешний вид, но и насыщает дерму необходимыми питательными веществами, что особенно актуально в осенний период.

Уточнения

Грана́т обыкнове́нный — вид плодовых растений из рода Гранат семейства Дербенниковые (Lythraceae).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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