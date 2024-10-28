Как восстановить ногти после гель-лака: советы от эксперта

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Современные девушки часто посвящают много времени уходу за ногтями, используя гель-лак. Однако увлечение этим покрытием может привести к серьёзным проблемам с ногтями. Нейл-мастер Марина Новикова делится рекомендациями по восстановлению ногтевой пластины после агрессивного воздействия геля.

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Первым шагом следует укоротить длину ногтей, так как истончённые ногти могут повредиться, что удлинит процесс восстановления. Важно избегать шлифовки, так как это может ещё больше ослабить поверхность. Если поверхность шершавая, можно использовать специальный воск для ускорения восстановления.

В некоторых случаях необходимы профессиональные средства, особенно если ногти сильно пострадали. Полное восстановление ногтя может занять от 4 до 6 месяцев, и лучше всего проходить этот процесс под наблюдением специалиста.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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