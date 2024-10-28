Маска для лица с куркумой, рисовой мукой и йогуртом для увлажнения кожи

Нежное отшелушивающее средство, рисовая мука, удаляет омертвевшие клетки кожи и делает цвет лица более ярким. Йогурт богат молочной кислотой, которая помогает сузить поры и способствует здоровому сиянию. Комбинация успокаивает раздраженную кожу и увлажняет.
Сделайте из ингредиентов равномерную смесь и нанесите ее на лицо с помощью косметической кисти. Примерно через 20 минут слегка смочите маску и почистите лицо минуту или две. Смойте маску водой и промокните ее насухо. Нанесите легкий, нежирный увлажняющий крем, если он кажется вам сухим.
Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
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