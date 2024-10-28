Маска для лица с куркумой, рисовой мукой и йогуртом для увлажнения кожи

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Нежное отшелушивающее средство, рисовая мука, удаляет омертвевшие клетки кожи и делает цвет лица более ярким. Йогурт богат молочной кислотой, которая помогает сузить поры и способствует здоровому сиянию. Комбинация успокаивает раздраженную кожу и увлажняет.

Фото: flickr.com by formulatehealth, CC BY 2.0

Ингредиенты для маски

1 чайная ложка порошка куркумы. 2 чайные ложки рисовой муки. 3 столовые ложки простого йогурта без добавок.

Как наносить маску для лица

Сделайте из ингредиентов равномерную смесь и нанесите ее на лицо с помощью косметической кисти. Примерно через 20 минут слегка смочите маску и почистите лицо минуту или две. Смойте маску водой и промокните ее насухо. Нанесите легкий, нежирный увлажняющий крем, если он кажется вам сухим.

Уточнения

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).





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