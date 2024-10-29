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Ароматный скраб с лавандой: полезные свойства и способ приготовления

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Лаванда — это не только ароматное растение, но и мощный помощник в уходе за кожей. Её эфирное масло и цветки обладают антисептическими и противовоспалительными свойствами, что делает лаванду идеальным компонентом для создания скраба для тела. В этом тексте мы рассмотрим, как сделать скраб с лавандой и какие полезные свойства он имеет.

Ароматный скраб с лавандой: полезные свойства и способ приготовления
Фото: unsplash.com by Luke Barnard, PDM

Полезные свойства лаванды

Лаванда помогает успокоить раздражённую кожу, уменьшить воспаления и способствует заживлению. Она также обладает антисептическими свойствами, что помогает предотвратить появление акне. Аромат лаванды обладает расслабляющим эффектом, что делает уход за кожей особенно приятным и целебным.

Рецепт скраба для тела с лавандой

Необходимые ингредиенты

  • 2 столовые ложки цветков лаванды (сухих или свежих)
  • 3 столовые ложки сахара или морской соли
  • 2 столовые ложки оливкового или кокосового масла
  • 1 столовая ложка мёда

Приготовление и применение

  1. Если вы используете свежие цветы, измельчите их в блендере или при помощи ступки, чтобы выделились эфирные масла.
  2. В отдельной миске смешайте сахар или соль с оливковым или кокосовым маслом.
  3. Добавьте к смеси измельчённые цветки лаванды и мёд.
  4. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
  5. Нанесите скраб на очищенную кожу круговыми движениями.
  6. Делайте массаж в течении 5-10 минут, а затем смойте тёплой водой.

Этот скраб можно использовать 1-2 раза в неделю для достижения максимального эффекта. Лаванда не только улучшит состояние вашей кожи, но и создаст атмосферу спокойствия и расслабления во время ухода за собой.

Уточнения

Лава́нда — род растений семейства яснотковых (Lamiaceae или Labiatae).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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