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Как правильно ухаживать за кожей рук, чтобы избежать трещин?

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Появление трещин на коже рук — распространенная проблема, особенно в холодное время года. Они вызывают дискомфорт, делают кожу сухой и раздражённой. Чтобы предотвратить их появление, важно правильно ухаживать за кожей и защищать её от негативного воздействия внешней среды. Рассмотрим основные способы профилактики возникновения трещин на коже рук.

Увлажнение кожи

Регулярное увлажнение — ключ к поддержанию мягкости и гладкости кожи рук. Используйте кремы, содержащие гиалуроновую кислоту, глицерин или натуральные масла (например, масло ши, кокоса, миндаля). Эти компоненты помогают удерживать влагу и предотвращают обезвоживание, которое является одной из причин появления трещин.

Использование защитных перчаток

При уборке, мытье посуды и работе с бытовыми химикатами важно надевать перчатки. Химические вещества и горячая вода разрушают защитный барьер эпидермиса, делая её более уязвимой. Также рекомендуется использовать тёплые перчатки на улице в холодное время года, чтобы предотвратить обветривание.

Регулярное питание кожи

Регулярное нанесение масок и масел поможет поддерживать здоровье кожи рук. Например, питательные маски с оливковым или кокосовым маслом эффективно восстанавливают кожу, делая её мягкой и эластичной. Их можно наносить на ночь, надевая хлопковые перчатки для лучшего впитывания.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сохранить руки мягкими, гладкими и защищёнными от трещин и сухости, независимо от внешних условий.

Уточнения

Рука́ — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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