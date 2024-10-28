Лучшие процедуры для подтяжки и восстановления кожи на внутренней стороне бедра

2:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Подтянуть кожу на внутренней стороне бедра — задача, которую можно решить с помощью современных косметических процедур. В этой зоне кожа часто теряет упругость из-за естественных процессов старения, потери веса или недостатка физической активности. Рассмотрим самые эффективные процедуры, которые помогут вернуть коже тонус и упругость.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Радиочастотный лифтинг (RF-лифтинг)

RF-лифтинг — это процедура, при которой на кожу воздействуют радиоволнами, прогревая глубокие слои дермы и стимулируя выработку коллагена и эластина. Это помогает подтянуть кожу, сделать её более упругой и сгладить неровности. Процедура занимает около 30–60 минут и не требует реабилитации.

Лазерный лифтинг

Лазерное воздействие стимулирует регенерацию тканей и сокращает коллагеновые волокна, делая кожу более плотной и эластичной. Лазерные процедуры особенно подходят для работы с деликатными зонами и дают видимый эффект уже после нескольких сеансов.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг

Ультразвуковое воздействие глубоко проникает в ткани и активизирует процессы регенерации. SMAS-лифтинг укрепляет мышцы и кожу, подтягивая её даже в труднодоступных местах, таких как внутренняя часть бедра. Эффект от процедуры может длиться до двух лет.

Мезотерапия

Мезотерапия предполагает введение коктейля из витаминов, аминокислот и гиалуроновой кислоты, что улучшает кровообращение и питает эпидермис. Результат заметен уже через несколько процедур — кожа становится более увлажнённой и подтянутой.

Химический пилинг

С помощью пилинга удаляется верхний слой дермы, что запускает процесс её обновления и регенерации. Химический пилинг способствует улучшению структуры кожи и позволяет справиться с лёгкой дряблостью.

Каждая из описанных методик направлена на стимуляцию выработки коллагена, повышение упругости и улучшение текстуры кожи. Консультация со специалистом поможет определить, какая процедура будет наиболее эффективна именно для вас.

Уточнения

Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи.



Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.