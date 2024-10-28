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Зима на подходе: избегайте этих средств для здоровья кожи

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Зимой уход за кожей требует особого внимания и пересмотра привычных средств. В условиях низких температур и перепадов влаги важно понимать, какие продукты могут навредить, а какие, наоборот, помогут сохранить здоровье кожи. Врач-дерматовенеролог Наталья Михайлова предупреждает о нескольких популярных средствах, которые стоит исключить из зимнего ухода. Во-первых, скрабы на основе косточек могут травмировать кожу и создавать риск инфекций. Спиртовые лосьоны в зимний период не только пересушивают, но и ослабляют защитные функции кожи, что может привести к увеличению прыщей.

Зима на подходе: избегайте этих средств для здоровья кожи
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Легкие увлажняющие гели, которые летом хорошо работают, зимой оказываются неэффективными — коже требуется более интенсивное увлажнение и защита. Термальная вода также может высушивать кожу, если не использовать после нее увлажняющий крем.

Наконец, матирующие средства, особенно те, что уменьшают выработку кожного сала, могут дополнительно пересушивать кожу, когда она нуждается в питании.

Учитывая эти рекомендации, можно избежать неприятных последствий и сохранить кожу в здоровом состоянии даже в самые холодные месяцы.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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