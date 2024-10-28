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Как сделать пилинг кожи головы не хуже, чем в салоне: лайфхак от парикмахера

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Облегчённый пилинг кожи головы — это простой лайфхак, который поможет тебе провести процедуру без похода в салон. Тщательная очистка кожи головы является важной частью ежедневной рутины ухода за собой. Пилинги и скрабы для кожи головы имеют множество полезных функций: они помогают избавиться от излишков укладочных средств и себума, открывают поры и стимулируют рост волос. После такой процедуры волосы остаются свежими и чистыми на более долгое время.

Как сделать пилинг кожи головы не хуже, чем в салоне: лайфхак от парикмахера
Фото: flickr.com by gillicious, CC BY-SA 2.0

Однако проблема заключается в том, что нанесение пилинга на кожу головы самостоятельно может быть неудобным. При посещении салона специалисты могут легко равномерно распределить средство и провести массаж по всей поверхности головы. Но что делать, если ты хочешь провести процедуру дома?

Еженедельные походы в салон могут быть не только затратными, но и занимать много времени. Поэтому мы делимся лайфхаком от парикмахера-универсала Марины Юлдашевой. Ее совет заключается в нанесении средства для пилинга вдоль линии роста волос: от лба к вискам, за ушам до затылка. Эта зона близка к лицу и обычно страдает от загрязнений укладочными средствами, поэтому требует особого внимания. Такой метод обеспечивает эффективную обработку волосистой части головы.

Нанеси пилинг полоской шириной 2-3 см вдоль линии роста волос и внимательно массируй кожу пальцами в течение 5 минут. Далее нанеси немного средства на макушку и продолжи массаж. Затем мягкой массажной щеткой вибрирующими движениями обработай всю кожу головы. Это поможет стимулировать скальп.

Этот метод также отлично подходит для плотных скрабов. Если у тебя жидкий пилинг, попробуй наносить его на мокрые волосы линиями. После процедуры вымой волосы шампунем, используй восстанавливающий бальзам. И вот ты уже выглядишь великолепно!

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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