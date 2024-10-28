Почему трихологи не рекомендуют выходить на улицу с влажными волосами

Трихологи не рекомендуют выходить из дома с мокрыми волосами, советуя всегда полностью высушивать шевелюру после душа перед выходом на улицу. И на это есть как минимум четыре веские причины.

Фото: flickr.com by Katie Brady, CC BY-SA 2.0

Мокрые волосы более уязвимы к вредным физическим воздействиям окружающей среды, таким как холодный воздух, ветер и высокая влажность. Они становятся более ломкими и подвержены повреждениям. Полное высыхание волос помогает защитить их и снизить риск повреждений. Мокрые волосы и кожа головы представляют собой оптимальную среду для размножения бактерий и грибков, что может привести к перхоти и другим инфекциям. Полное высыхание волос при помощи фена помогает устранить лишнюю влагу и поддерживать здоровье кожи головы. Высушенные волосы легче укладываются, приобретают здоровый вид и блеск. Тепло от фена закрывает кутикулу волос, что делает их более ухоженными. Полное высушивание волос и использование термозащитных средств перед укладкой помогают минимизировать воздействие тепла и получить идеальный результат. Мокрые волосы склонны к загрязнению и быстро пачкаются. Они также могут вызвать переизбыток сала на коже головы, делая корни жирными. Сухие волосы имеют гладкую поверхность, что делает их менее подверженными загрязнению. Поэтому, хорошо высушенные и ухоженные волосы выглядят привлекательно и здорово.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.