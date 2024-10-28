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Почему трихологи не рекомендуют выходить на улицу с влажными волосами

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Трихологи не рекомендуют выходить из дома с мокрыми волосами, советуя всегда полностью высушивать шевелюру после душа перед выходом на улицу. И на это есть как минимум четыре веские причины.

Почему трихологи не рекомендуют выходить на улицу с влажными волосами
Фото: flickr.com by Katie Brady, CC BY-SA 2.0
  1. Мокрые волосы более уязвимы к вредным физическим воздействиям окружающей среды, таким как холодный воздух, ветер и высокая влажность. Они становятся более ломкими и подвержены повреждениям. Полное высыхание волос помогает защитить их и снизить риск повреждений.
  2. Мокрые волосы и кожа головы представляют собой оптимальную среду для размножения бактерий и грибков, что может привести к перхоти и другим инфекциям. Полное высыхание волос при помощи фена помогает устранить лишнюю влагу и поддерживать здоровье кожи головы.
  3. Высушенные волосы легче укладываются, приобретают здоровый вид и блеск. Тепло от фена закрывает кутикулу волос, что делает их более ухоженными. Полное высушивание волос и использование термозащитных средств перед укладкой помогают минимизировать воздействие тепла и получить идеальный результат.
  4. Мокрые волосы склонны к загрязнению и быстро пачкаются. Они также могут вызвать переизбыток сала на коже головы, делая корни жирными. Сухие волосы имеют гладкую поверхность, что делает их менее подверженными загрязнению. Поэтому, хорошо высушенные и ухоженные волосы выглядят привлекательно и здорово.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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