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Собираем чемодан: из холодной осени — к теплому морю

3:17
Моя семья » Красота и стиль

Осень — время холодных вечеров и рабочих будней. Но в этот период некоторые делают выбор в пользу тёплых и солнечных выходных на берегу моря. А что может быть лучше, чем провести эти прекрасные дни, выглядя стильно и уверенно?

Собираем чемодан: из холодной осени — к теплому морю
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Чтобы ваш отпуск был не только приятным, но и запоминающимся предлагаем вам несколько советов по сбору чемодана.

Основные правила

  • Минимализм. Выбирайте вещи, которые можно комбинировать между собой. Это позволит вам создать множество образов с ограниченным количеством вещей.
  • Легкие ткани. Отдавайте предпочтение натуральным тканям, таким как хлопок, лен, шелк. Они дышат, приятны к телу и прекрасно выглядят на фотографиях.
  • Удобство. Не забывайте, что вы едете на отдых. Одежда должна быть максимально комфортной, чтобы вы могли свободно двигаться и наслаждаться моментом.
  • Цветовая палитра. Используйте светлые и пастельные тона: белый, бежевый, голубой, песочный. Они прекрасно сочетаются с морским пейзажем и создают ощущение свежести.
  • Аксессуары. Не пренебрегайте аксессуарами. Шляпы, очки, сумки, браслеты — все это добавит вашему образу изюминку.

Список необходимых вещей

  • Платья. Легкие летние платья — идеальный выбор для пляжа, прогулок по городу и романтических ужинов.
  • Шорты. Классические шорты из хлопка или льна — универсальная вещь для любого случая.
  • Топы. Летние топы без рукавов или с коротким рукавом — прекрасный вариант для жаркой погоды.
  • Рубашки. Льняные или хлопчатобумажные рубашки в полоску или с цветочным принтом — отличный выбор для повседневного отдыха.
  • Купальник. Выберите купальник, который подчеркивает ваши достоинства.
  • Обувь. Удобные сандалии, шлепанцы, кеды — ваш идеальный компаньон на пляже и прогулках.
  • Сумка. Пляжная сумка — необходимый атрибут для хранения всех ваших вещей.
  • Очки. Солнцезащитные очки — защита от солнца и стильный аксессуар.
  • Шляпа. Солнцезащитная шляпа — защитит вас от палящего солнца и добавит изюминку вашему образу.
  • Парео. Парео — универсальная вещь, которую можно использовать как платье, юбку, шарф или покрывало для пляжа.

Стильные советы

  1. Используйте слои. Накиньте легкий кардиган или жакет поверх летнего платья — это поможет вам выглядеть стильно даже вечером, когда становится прохладнее.
  2. Добавьте нотку романтики. Выберите платье с кружевом или рюшами, украсьте волосы цветами — и вы будете выглядеть очаровательно.
  3. Создайте casual chic. Сочетайте шорты с льняной рубашкой и сандалиями на плоской подошве — получится стильный повседневный образ.

Создавайте свои собственные образы, которые подчеркнут вашу индивидуальность и сделают ваш отпуск незабываемым.

Уточнения

Парео (таит. pāreu) — предмет женской одежды, прямоугольный отрез ткани, подвязываемый на бёдрах в виде юбки, под мышками в виде платья или иным образом.
 

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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