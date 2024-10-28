Как определить свой тип фигуры: путеводитель для женщин

Знание своего типа фигуры — это не просто модная прихоть, это ключ к созданию гармоничного образа. Правильно подобранная одежда подчеркивает достоинства и скрывает недостатки, делая вас увереннее в себе.
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Итак, как же определить свой тип фигуры?
1. Измерьте себя
Обхват груди. Измерьте по самой выступающей точке.
Обхват талии. Измерьте по самой узкой части туловища.
Обхват бедер. Измерьте по самой широкой части бедер.
2. Сравните результаты
Песочные часы. Грудь и бедра примерно одинаковой ширины, талия заметно уже.
Прямоугольник. Грудь, талия и бедра примерно одинаковой ширины, талия не выражена.
Груша (треугольник). Бедра шире груди, талия не выражена.
Яблоко (перевернутый треугольник). Грудь шире бедер, талия не выражена.
3. Дополните измерения визуальным анализом
Обратите внимание на форму плеч — узкие, широкие, покатые?
Оцените ширину бедер — узкие, широкие, округлые?
Изучите линию талии — выражена или не выражена?
Посмотрите на длину ног — длинные, короткие, средние?
4. Не забывайте о индивидуальности
Тип фигуры — это не жесткое правило. Даже если вы определили свой тип, не бойтесь экспериментировать и находить то, что вам идет больше всего.
Ваша фигура уникальна. Важно подчеркивать ваши сильные стороны и скрывать те, которые вас смущают.