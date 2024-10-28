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Как определить свой тип фигуры: путеводитель для женщин

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Знание своего типа фигуры — это не просто модная прихоть, это ключ к созданию гармоничного образа. Правильно подобранная одежда подчеркивает достоинства и скрывает недостатки, делая вас увереннее в себе.

Как определить свой тип фигуры: путеводитель для женщин
Фото: freepik.com by halayalex, PDM

Итак, как же определить свой тип фигуры?

1. Измерьте себя

  • Обхват груди. Измерьте по самой выступающей точке.
  • Обхват талии. Измерьте по самой узкой части туловища.
  • Обхват бедер. Измерьте по самой широкой части бедер.

2. Сравните результаты

  • Песочные часы. Грудь и бедра примерно одинаковой ширины, талия заметно уже.
  • Прямоугольник. Грудь, талия и бедра примерно одинаковой ширины, талия не выражена.
  • Груша (треугольник). Бедра шире груди, талия не выражена.
  • Яблоко (перевернутый треугольник). Грудь шире бедер, талия не выражена.

3. Дополните измерения визуальным анализом

  • Обратите внимание на форму плеч — узкие, широкие, покатые?
  • Оцените ширину бедер — узкие, широкие, округлые?
  • Изучите линию талии — выражена или не выражена?
  • Посмотрите на длину ног — длинные, короткие, средние?

4. Не забывайте о индивидуальности

  • Тип фигуры — это не жесткое правило. Даже если вы определили свой тип, не бойтесь экспериментировать и находить то, что вам идет больше всего.
  • Ваша фигура уникальна. Важно подчеркивать ваши сильные стороны и скрывать те, которые вас смущают.

5. Используйте советы для каждого типа фигуры

  • Песочные часы. Подчеркивайте талию, носите облегающие силуэты.
  • Прямоугольник. Создавайте иллюзию талии, носите пояса, подчеркивайте грудь и бедра.
  • Груша. Уравновешивайте фигуру, носите расклешенные юбки, подчеркивайте верхнюю часть тела.
  • Яблоко. Желайте акцент на ногах, носите платья А-силуэта, подчеркивайте шею и декольте.

Помните, что главное — это комфорт и уверенность в себе!

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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