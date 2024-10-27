Секреты минимализма: как сократить использование дезодорантов

1:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чтобы уменьшить частоту использования дезодорантов, косметолог Ирина Видягина предлагает несколько простых и эффективных советов. Во-первых, следует избегать постоянного применения антибактериальных средств, так как они уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии, что может негативно повлиять на естественный запах тела. Вместо этого можно использовать натуральные очищающие средства, содержащие масла, которые не только мягко очищают кожу, но и улучшают микробиом.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, CC BY 2.0

Однако следует быть осторожным с кокосовым маслом, так как оно может вызывать комедоны. Эфирные масла, особенно цитрусовые и цветочные, также могут стать отличным дополнением к ежедневной рутине, добавляя приятные ароматы и способствуя детоксикации.

Не забывайте о важности гидратации: утренний стакан воды запустит обмен веществ и поможет поддерживать оптимальную температуру тела, если в течение дня вы будете пить воду регулярно.

Уточнения

Дезодора́нт (от фр. dés — приставка, означающая удаление, и лат. odor — запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.



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