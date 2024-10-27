Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иван Чуйков показал Агату Муцениеце в гримёрке в провокационном наряде
Овощной физалис: редкий гость на огородах и идеальный ингредиент для варенья
Лариса Долина высказалась о диете, поедая манты в ресторане
Искусство минимализма: секреты создания гармоничного пространства
5 упражнений на растяжку перед сном
Ани Лорак призналась, что была готова к предложению от возлюбленного
Водители и менеджеры стали лидерами спроса на рынке труда России
Сарик Андреасян объяснил, почему перестал звать на съёмки актёра Дмитрия Нагиева
Названы 5 глупых ошибок на круговом перекрестке, за которые ГАИ штрафует и лишает прав

Секреты минимализма: как сократить использование дезодорантов

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы уменьшить частоту использования дезодорантов, косметолог Ирина Видягина предлагает несколько простых и эффективных советов. Во-первых, следует избегать постоянного применения антибактериальных средств, так как они уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии, что может негативно повлиять на естественный запах тела. Вместо этого можно использовать натуральные очищающие средства, содержащие масла, которые не только мягко очищают кожу, но и улучшают микробиом.

Секреты минимализма: как сократить использование дезодорантов
Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, CC BY 2.0

Однако следует быть осторожным с кокосовым маслом, так как оно может вызывать комедоны. Эфирные масла, особенно цитрусовые и цветочные, также могут стать отличным дополнением к ежедневной рутине, добавляя приятные ароматы и способствуя детоксикации.

Не забывайте о важности гидратации: утренний стакан воды запустит обмен веществ и поможет поддерживать оптимальную температуру тела, если в течение дня вы будете пить воду регулярно.

Уточнения

Дезодора́нт (от фр. dés — приставка, означающая удаление, и лат. odor — запах) — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Авто
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа Аудио 
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Домашние животные
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Туризм
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре Аудио 
Популярное
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости

Установка аккумулятора с отличной емкостью от рекомендованной не приведет к критическим поломкам автомобиля, но важно соблюдать правила эксплуатации.

Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями
Последние материалы
Искусство минимализма: секреты создания гармоничного пространства
5 упражнений на растяжку перед сном
Ани Лорак призналась, что была готова к предложению от возлюбленного
Водители и менеджеры стали лидерами спроса на рынке труда России
Сарик Андреасян объяснил, почему перестал звать на съёмки актёра Дмитрия Нагиева
Названы 5 глупых ошибок на круговом перекрестке, за которые ГАИ штрафует и лишает прав
Секреты долголетия кошек: как обеспечить питомцу счастливую жизнь
Айза-Лилуна Ай в грубой форме обратилась к бывшей подруге Алёне Водонаевой: не зли меня
Древние тараканы использовали камуфляж: открытие в Бристольском музее
Актриса Яна Поплавская обвинила Леди Гагу в плагиате
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.