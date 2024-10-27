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Осень: секреты сияющей кожи для женщин 35+

1:25
Моя семья » Красота и стиль

С приближением осени уход за кожей становится особенно актуальным, ведь в этот период кожа нуждается в дополнительной защите и увлажнении. По словам косметолога Лианы Давыдовой, холодная и ветреная погода может ослабить барьерные функции кожи, что приводит к сухости и потере тонуса. Чтобы избежать этих неприятностей, важно использовать увлажняющие средства с плотной текстурой, содержащие гиалуроновую кислоту, церамиды и сквалан. Они помогут удержать влагу и укрепить защитный барьер.

Осень: секреты сияющей кожи для женщин 35+
Фото: Freepik by svetlanasokolova, PDM

С очищением также стоит быть осторожнее: выбирайте деликатные продукты с нейтральным pH и избегайте агрессивных компонентов, чтобы не раздражать чувствительную кожу. Антиоксиданты, такие как витамины С и Е, помогут защитить кожу от воздействия свободных радикалов и ультрафиолета, который продолжает негативно влиять на состояние кожи даже в пасмурную погоду. Не забывайте об SPF-защите — легкий солнцезащитный крем с фактором 30-50 должен стать неотъемлемой частью вашего утреннего ухода.

Для поддержания упругости кожи полезны легкие массажи и дыхательные упражнения, которые способствуют улучшению микроциркуляции. Такие простые шаги помогут сохранить здоровье и сияние кожи в осенний период.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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