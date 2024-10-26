Забудьте о косметике: почему отдых коже необходим

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Специалисты рекомендуют периодически предоставлять коже лица недельный отдых от косметики. Это позволяет коже "вздохнуть" и восстановиться, так как многие косметические продукты, даже при тщательном очищении, могут оставлять остатки в порах и негативно сказываться на состоянии кожи. При использовании тональных основ и других средств кожа подвергается механическому воздействию, что приводит к ее растяжению и ухудшению состояния.

Фото: unsplash.com by Alysa Bajenaru, PDM

Отказ от плотной косметики на неделю дает возможность коже получать больше кислорода и улучшать обменные процессы. В это время рекомендуется делать увлажняющие маски, использовать пилинги и гидролаты, что способствует восстановлению кожи. Также стоит обратить внимание на состояние ресниц и бровей: отсутствие туши и геля для бровей на несколько дней помогает укрепить их, а масла и никотиновая кислота могут стимулировать их рост. Подобный уход позволяет не только улучшить общее состояние кожи, но и подготовиться к лету, когда использование косметики может быть минимальным.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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