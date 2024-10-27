Энзимы: мягкий путь к сияющей коже

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Энзимы, или ферменты, представляют собой белковые молекулы, синтезируемые в клетках и играющие ключевую роль в ускорении биохимических реакций. В природе их количество значительно превышает известные 700 соединений. В бьюти-индустрии ферменты находят широкое применение для деликатного очищения и обновления кожи, что делает их популярными ингредиентами в пилингах и масках. Они действуют, разрушая связи в роговом слое эпидермиса, способствуя отшелушиванию мертвых клеток и очищению пор. В отличие от AHA-кислот, ферменты действуют мягче и имеют низкий риск побочных реакций, что позволяет использовать их всем, включая подростков и беременных женщин.

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Ферменты могут быть растительного, животного и микробного происхождения, причем в косметике чаще всего применяются растительные и бактериальные. К примеру, бромелайн, содержащийся в ананасах, и папаин из папайи способствуют уменьшению себума и сужению пор. Бактериальные ферменты, такие как протеаза и коллагеназа, обладают уникальными свойствами, включая улучшение увлажнения и регенерации кожи. Преимуществом ферментов является их гипоаллергенность и универсальность, что делает их подходящими для любого типа кожи.

Использовать энзимы можно круглый год, а частота применения зависит от возраста и состояния кожи. Косметика с ферментами предлагает заметные результаты при минимуме усилий, что привлекает всё больше поклонников к таким средствам.

Уточнения

Ферме́нты (от лат. fermentum «закваска»), или энзи́мы (от греч. ζύμη, ἔνζυμον «закваска»), — обычно сложные белковые соединения, РНК (рибозимы) или их комплексы, ускоряющие химические реакции в живых системах.



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