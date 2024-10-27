Натуральная косметика: как не попасться на удочку маркетинга

Популярность натуральной косметики растет, и все больше людей ищут продукты с пометкой bio или organic, доверяя их составам. Косметолог Вера Алексеева рассказывает, как выбрать по-настоящему натуральные средства. Ключевым критерием является процент натуральных компонентов — не менее 95%. Важно избегать продуктов, содержащих нефтепродукты, и искать сертификации на этикетках. Рекомендуется также следить за новостями от производителей в соцсетях для уверенности в качестве.

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Натуральные косметические средства имеют свои преимущества: они обычно менее аллергенны, не тестируются на животных и помогают сохранить экологию. Однако у них есть и недостатки, такие как короткий срок годности и необходимость особых условий хранения. Вера подчеркивает, что важно учитывать тип кожи при выборе: для жирной кожи, например, могут понадобиться дополнительные очищающие средства. Обязательно стоит тестировать косметику на небольшом участке кожи перед полноценным использованием, чтобы избежать нежелательных реакций.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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