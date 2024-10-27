Ретинол: секрет молодости или опасная игра

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ретинол, производное витамина А, считается одним из самых эффективных средств по уходу за кожей благодаря своим множественным преимуществам, включая ускорение обновления клеток, улучшение текстуры и борьбу с морщинами. Однако, несмотря на его популярность, важно подходить к его использованию с осторожностью, чтобы избежать побочных эффектов. Косметологи рекомендуют начинать с низкой концентрации и не чаще двух-трех раз в неделю, постепенно увеличивая частоту применения.

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Важно помнить, что каждый тип кожи уникален, и, следовательно, необходимость в концентрации ретинола может варьироваться. Обладатели чувствительной кожи могут столкнуться с раздражением, покраснением и другими реакциями, которые обычно проходят через несколько дней после прекращения использования. При возникновении серьезных побочных эффектов, таких как химический ожог, следует немедленно прекратить применение и обратиться к щадящему уходу.

В дополнение к этому важно не забывать о солнцезащитных средствах, так как ретинол делает кожу более чувствительной к ультрафиолету.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С 20 Н 30 О) — жирорастворимый антиоксидант.



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