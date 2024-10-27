Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Внук Николая Караченцова вырос копией знаменитого деда, но отказался идти по его стопам
Как сделать собачью будку: пошаговая инструкция
Как выбрать стрижку по форме лица: советы от эксперта
Что использовать для создания мульчирующего слоя осенью
Леонид Якубович угнал самолёт, чтобы завоевать будущую жену
Константину Меладзе выдали украинский паспорт без отчества: пережиток советского прошлого
Магия света и скал: невероятные пейзажи каньона Антилопы
Самые популярные подержанные люксовые авто в России: статистика сентября
Училась у Чаббак: экс-невесте Саши Петрова стать звездой помогли дорогие тренинги

Как победить прыщи перед важной встречей: простые советы

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Появление прыщей, особенно перед важными событиями, может стать настоящей проблемой. Эти неприятные "гости" всегда появляются в самый неподходящий момент: накануне свидания, экзамена или свадьбы. Что же делать, если вы столкнулись с этой неприятностью? Существует несколько эффективных методов, которые могут помочь уменьшить их видимость. Во-первых, попробуйте приложить лед, обернутый в салфетку. Это поможет сузить сосуды и уменьшить отек.

Как победить прыщи перед важной встречей: простые советы
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0

Во-вторых, можно использовать средства для глаз, такие как "Визин", чтобы снять воспаление. Паста из аспирина также может стать отличным помощником: она устраняет излишки жира и помогает избавиться от покраснения. Безрецептурные препараты с салициловой кислотой и перекисью бензоила эффективны для борьбы с бактериями и уменьшения воспалений, но их применение требует осторожности. Гидрокортизоновый крем поможет быстро снизить покраснение, а глиняные маски очистят и успокоят кожу. В качестве последнего средства можно использовать специальные пластыри от прыщей, которые не только защищают, но и способствуют их лечению.

Выбирайте один метод и действуйте заранее, чтобы на утро ваш прыщ стал менее заметным. С таким подходом вы сможете уверенно отправиться на важное событие.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Модные обои 2024: какие варианты остаются актуальными
Дизайн и интерьер
Модные обои 2024: какие варианты остаются актуальными Аудио 
Популярное
Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови

Зелёный чай усиливает синтез GLP-1, помогая регулировать уровень сахара и снижать чувство голода, но не стоит полагаться только на него для похудения.

Как зелёный чай влияет на похудение и уровень сахара в крови
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Туроператоры раскрыли, сколько стоит отдых в санаториях Кавказских Минеральных Вод в ноябре
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Новый шаг G7: замороженные активы России станут источником кредита для Украины
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
В России создали сверхпрочный алюминиевый сплав для энергетики
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
Последние материалы
Самые популярные подержанные люксовые авто в России: статистика сентября
Училась у Чаббак: экс-невесте Саши Петрова стать звездой помогли дорогие тренинги
Можно ли заменить коровье молоко растительными альтернативами
Санкции против России: Китай критически реагирует на действия США
Сколько фруктозы можно есть в день, чтобы не навредить здоровью
Самолёт Ил-20. Летающий легендарный разведчик навёл шороху на Балтикой
Как правильно собирать листья в лесу для дачи
Как победить прыщи перед важной встречей: простые советы
Вкусный тирамису: как его приготовить в домашних условиях
Помятый Леонардо Ди Каприо снялся в предвыборном ролике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.