Как победить прыщи перед важной встречей: простые советы

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Появление прыщей, особенно перед важными событиями, может стать настоящей проблемой. Эти неприятные "гости" всегда появляются в самый неподходящий момент: накануне свидания, экзамена или свадьбы. Что же делать, если вы столкнулись с этой неприятностью? Существует несколько эффективных методов, которые могут помочь уменьшить их видимость. Во-первых, попробуйте приложить лед, обернутый в салфетку. Это поможет сузить сосуды и уменьшить отек.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0

Во-вторых, можно использовать средства для глаз, такие как "Визин", чтобы снять воспаление. Паста из аспирина также может стать отличным помощником: она устраняет излишки жира и помогает избавиться от покраснения. Безрецептурные препараты с салициловой кислотой и перекисью бензоила эффективны для борьбы с бактериями и уменьшения воспалений, но их применение требует осторожности. Гидрокортизоновый крем поможет быстро снизить покраснение, а глиняные маски очистят и успокоят кожу. В качестве последнего средства можно использовать специальные пластыри от прыщей, которые не только защищают, но и способствуют их лечению.

Выбирайте один метод и действуйте заранее, чтобы на утро ваш прыщ стал менее заметным. С таким подходом вы сможете уверенно отправиться на важное событие.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.