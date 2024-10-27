Осень 2024: новые тренды окрашивания волос, которые стоит попробовать

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Осень 2024 года приносит новые тренды в окрашивании волос, и колорист Виктория Гречишкина делится актуальными оттенками, которые стоит попробовать. В этом сезоне вместо ярких и дерзких тонов девушки могут обратить внимание на более мягкие и теплые вариации. Одним из таких оттенков является янтарный, который идеально подходит шатенкам и привлекает благодаря своим золотистым переливам и медным ноткам.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke, PDM

Виктория также рекомендует песочный блонд, который сохраняет здоровье волос благодаря минимальному осветлению и прекрасно смотрится на светловолосых девушках. Вариант с коричным оттенком подойдет тем, кто хочет добавить глубину своим темным волосам, а ванильный блонд станет отличным выбором для обладательниц светлой кожи, желающих смягчить свои черты.

Каждый из этих оттенков имеет свои особенности и требует регулярного ухода, чтобы сохранить свою красоту и свежесть.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



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