Осень 2024: новые тренды окрашивания волос, которые стоит попробовать

Осень 2024 года приносит новые тренды в окрашивании волос, и колорист Виктория Гречишкина делится актуальными оттенками, которые стоит попробовать. В этом сезоне вместо ярких и дерзких тонов девушки могут обратить внимание на более мягкие и теплые вариации. Одним из таких оттенков является янтарный, который идеально подходит шатенкам и привлекает благодаря своим золотистым переливам и медным ноткам.
Виктория также рекомендует песочный блонд, который сохраняет здоровье волос благодаря минимальному осветлению и прекрасно смотрится на светловолосых девушках. Вариант с коричным оттенком подойдет тем, кто хочет добавить глубину своим темным волосам, а ванильный блонд станет отличным выбором для обладательниц светлой кожи, желающих смягчить свои черты.
Каждый из этих оттенков имеет свои особенности и требует регулярного ухода, чтобы сохранить свою красоту и свежесть.
Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.
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