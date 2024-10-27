Как выбрать стрижку по форме лица: советы от эксперта

Выбор правильной стрижки — это не просто вопрос моды, а настоящее искусство, зависящее от формы лица. Алекс Новиков, стилист и колорист, делится советами, как подобрать идеальный вариант, учитывая особенности каждой формы.
Для обладателей круглого лица стоит избегать объемных челок и выбирать многослойные стрижки, которые отвлекут внимание от округлостей. Прямоугольному лицу подойдут стрижки с массивной челкой и удлиненный боб, а квадратному — симметричная или косая челка, чтобы смягчить черты.
Треугольное лицо позволяет экспериментировать со стрижками до плеч и ультракороткими челками. Ключ к успеху — учесть свою форму лица и прислушаться к рекомендациям профессионала.
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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