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Как спасти свою челку: советы стилиста, которые работают

Моя семья » Красота и стиль

Стрижка челки — всегда рискованное мероприятие, даже когда вы доверяетесь опытному стилисту. Чтобы помочь тем, кто столкнулся с проблемой слишком короткой или несимметричной челки, стилист Александра Петрова предлагает несколько простых и креативных решений. Первое, что можно сделать, — это заплести французскую косичку. Это не только скрывает недочеты, но и добавляет интересный акцент в образ. Каждый раз, когда вы заплетаете косичку, она выглядит по-разному, что позволяет создавать множество уникальных вариантов.

Как спасти свою челку: советы стилиста, которые работают
Фото: unsplash.com by Allef Vinicius seteales, PDM

Если челка неравномерная, можно изменить пробор. Стилист рекомендует попробовать косой пробор, который позволит аккуратно распределить пряди и скрыть короткие участки, используя невидимки для фиксации. Также в случае слишком короткой челки стоит обратить внимание на аксессуары. На пике моды сейчас находятся акцентные заколки, такие как жемчужные, которые можно использовать, не пряча их, создавая стильный акцент. Оборудуйте свою челку разнообразными ободками и лентами, чтобы дополнить образ. Александра уверена, что с правильным подходом и немного фантазии можно легко адаптировать любую стрижку под свой стиль.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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