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Забудьте о сухих руках: простые советы для ухода осенью

1:42
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Кожа рук — одна из самых уязвимых частей нашего тела, и заботиться о ней стоит не только при появлении проблем, таких как шелушение или сухость. Чтобы сохранить красоту и здоровье рук, важно следовать нескольким рекомендациям. В первую очередь, стоит обратить внимание на выбор мыла. Частое мытье рук с использованием щелочных средств может привести к раздражению и ухудшению состояния кожи. Лучше выбрать мягкое мыло с нейтральным pH, которое не повредит кожу.

Забудьте о сухих руках: простые советы для ухода осенью
Фото: commons.wikimedia.org by Tomascastelazo, CC BY-SA 4.0

Следующий шаг — это подбор подходящего крема для рук. Важно учитывать тип кожи, ее состояние и климатические условия. Зимой кожа требует больше питательных веществ, поэтому предпочтение стоит отдать увлажняющим или питательным кремам. Дополнительно дерматологи рекомендуют процедуры парафина для улучшения состояния кожи в холодное время года.

Не забывайте и о защите рук во время домашних дел. Средства для мытья посуды могут быть агрессивными, поэтому использование перчаток — обязательное условие. Подбирайте перчатки, которые не слишком плотно облегают кожу, чтобы избежать дополнительного раздражения.

Забота о коже начинается не только с внешнего ухода. Правильное питание и поддержание водного баланса также играют ключевую роль. Попробуйте исключить жирные и острые продукты из рациона, а также пейте стакан воды с лимоном каждое утро. Уже через три недели вы заметите улучшения: кожа станет более увлажненной, а сухость уменьшится.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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