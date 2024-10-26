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Защитите кожу рук от осеннего холода: советы профессионала

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Осень — время, когда наша кожа нуждается в особом уходе, и руки не являются исключением. Косметолог Алевтина Егорова предлагает несколько эффективных способов сохранить красоту рук в холодный сезон. Первое, что стоит включить в уход, — это ванночки с солью. Они отлично отшелушивают и питают кожу, однако важно не переусердствовать с солью, чтобы избежать раздражений. Для улучшения результата рекомендуется добавлять в раствор масла, например, лаванды.

Защитите кожу рук от осеннего холода: советы профессионала
Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, CC0

Не менее важен и ежедневный уход. Каждый день в сумочке должен быть увлажняющий крем, а на ночь — питательный лосьон. Это особенно актуально в осенний период, когда необходимо переходить на более плотные текстуры кремов. Алевтина советует также быть осторожными с AHA-кислотами, так как они могут спровоцировать пигментацию при неправильном использовании.

При выборе средства для мытья рук стоит отдать предпочтение более щадящим вариантам с маслами, избегая мыла с активными щелочами. Кроме того, использование перчаток во время мытья посуды поможет защитить кожу от негативного воздействия. Не забывайте и о масках для рук: они так же важны, как маски для лица. Можно использовать маски для лица, пока не приобретете специальные. Главное — делать это перед сном, чтобы обеспечить максимальное увлажнение и питание.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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