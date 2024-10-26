Почему эксфолиация важна именно осенью

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Осень — время, когда особое внимание следует уделить уходу за кожей. Переход от летнего солнца к более холодным дням требует адаптации бьюти-рутине как для лица, так и для тела. Смена сезона налагает свои требования на состояние кожи: после летнего воздействия ультрафиолета и высоких температур она может стать грубой и утолщенной. Использование скрабов и эксфолиация становятся особенно актуальными, так как они помогают удалить омертвевшие клетки, поддерживают мягкость и гладкость кожи, а также предотвращают ее шелушение.

Фото: commons.wikimedia.org by Dennis Wong, CC BY 2.0

Косметолог Елена Воробьева подчеркивает, что массаж с использованием скраба способствует улучшению микроциркуляции, что в свою очередь помогает поддерживать здоровый цвет кожи и улучшает общее состояние тела. Кроме того, эксфолиация важна для предотвращения врастания волос, особенно когда переходят на менее частые процедуры депиляции. Эксфолиация может происходить как физически, так и химически: физические скрабы удаляют мертвые клетки механически, а химические средства, такие как AHA и BHA, растворяют их. Однако важно помнить, что чрезмерное отшелушивание может привести к раздражению и повреждению кожного барьера.

Рекомендуется проводить процедуру эксфолиации один-два раза в неделю, чтобы избежать излишнего стресса для кожи. Основные шаги в уходе включают использование сухой щетки, увлажнение кожи после процедуры и выбор правильного эксфолианта. Важно учитывать индивидуальные особенности кожи и консультироваться с дерматологом перед началом нового ухода.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



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