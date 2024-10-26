Упражнения, которые сделают ваш день активным

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Найти время для занятий спортом в условиях городской суеты — настоящая задача. Фитнес-эксперт Святослав Гришин подчеркивает важность кардиотренировок, которые можно выполнять даже за 40 минут перед работой, получая при этом заряд энергии на весь день. Он предлагает несколько эффективных упражнений.

Фото: Freepik by wayhomestudio, PDM

Первое — боковые удары для проработки пресса: нужно встать прямо, расставить ноги и, тянув руки вверх, делать повороты корпуса с подъемом колена. Второе — присед с прыжком, который также развивает силу и координацию. Упражнение выполняется в медленном темпе с последующим прыжком. Динамичная планка — еще один вариант, где важно совмещать удержание позы и движение.

Наконец, берпи, сочетающее приседания, отжимания и прыжки, завершает список. Все эти упражнения требуют лишь 40 минут в день, но при регулярном выполнении способны значительно улучшить физическую форму и общее самочувствие.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.