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Упражнения, которые сделают ваш день активным

1:05
Моя семья » Красота и стиль

Найти время для занятий спортом в условиях городской суеты — настоящая задача. Фитнес-эксперт Святослав Гришин подчеркивает важность кардиотренировок, которые можно выполнять даже за 40 минут перед работой, получая при этом заряд энергии на весь день. Он предлагает несколько эффективных упражнений.

Упражнения, которые сделают ваш день активным
Фото: Freepik by wayhomestudio, PDM

Первое — боковые удары для проработки пресса: нужно встать прямо, расставить ноги и, тянув руки вверх, делать повороты корпуса с подъемом колена. Второе — присед с прыжком, который также развивает силу и координацию. Упражнение выполняется в медленном темпе с последующим прыжком. Динамичная планка — еще один вариант, где важно совмещать удержание позы и движение.

Наконец, берпи, сочетающее приседания, отжимания и прыжки, завершает список. Все эти упражнения требуют лишь 40 минут в день, но при регулярном выполнении способны значительно улучшить физическую форму и общее самочувствие.

Уточнения

Аэро́бное упражне́ние — любой вид физических упражнений относительно низкой интенсивности, где кислород используют как основной источник энергии для поддержания мышечной двигательной деятельности.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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