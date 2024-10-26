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Выпадение ресниц: как повседневные привычки могут повредить красоте

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Выпадение ресниц — это проблема, знакомая многим женщинам, и причин этому может быть множество. Косметолог Ирина Логинова выделяет несколько ключевых факторов, способствующих потере ресниц, которые могут оказаться неожиданными. Во-первых, слишком агрессивное снятие макияжа. Многие используют пенки и гели, не подозревая, что они могут сильно травмировать чувствительную кожу век. Вместо этого Ирина советует применять двухфазные средства на масляной основе, которые не только эффективно удаляют косметику, но и минимизируют трение.

Выпадение ресниц: как повседневные привычки могут повредить красоте
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, CC BY 2.0

Во-вторых, использование просроченных продуктов для макияжа также представляет риск, так как они могут вызывать аллергию. Косметолог рекомендует обращать внимание на гипоаллергенные составы и не забывать о сроках хранения, особенно для туши, которая должна использоваться не дольше трех месяцев.

Еще одна причина выпадения ресниц — это привычка тереть глаза. Постоянные прикосновения и массажи области век могут негативно сказываться на здоровье ресниц, поэтому следует избегать ненужных прикосновений. Наконец, стоит помнить о наращивании ресниц. Хотя это выглядит привлекательно, наращивание может ослабить собственные реснички, что ведет к их истончению. Важно обращать внимание на сигналы организма и учитывать возможные последствия. Все эти рекомендации помогут сохранить здоровье ресниц и избежать неприятных последствий.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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