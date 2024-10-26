Почему ваш увлажняющий крем может не работать: разберем на примерах

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе увлажняющего крема важно не только изучить его состав, но и понимать, как различные компоненты взаимодействуют друг с другом на коже. Для жирной кожи обычно используются легкие текстуры, содержащие спирт и эфирные масла, которые способствуют быстрому испарению влаги, не вызывая проблем при наложении косметики.

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Однако с кремами для сухой кожи нужно быть осторожнее, поскольку в их составе часто присутствуют силиконы и увлажняющие ингредиенты, которые могут негативно сказаться на стойкости макияжа. Особенно часто возникает ошибка, когда базу под макияж и крем выбирают на силиконовой основе — это может привести к образованию слишком плотного слоя.

Чтобы избежать проблем, достаточно использовать каплю крема размером с 5-рублевую монету, равномерно распределяя его по лицу. Не забудьте подождать 1-2 минуты до нанесения косметики, чтобы дать средству впитаться. В качестве альтернативы можно попробовать другие увлажняющие продукты, такие как тоники или сыворотки, которые быстро впитываются и не оставляют липкого ощущения. Если кожа все же кажется липкой, можно припудрить её прозрачной пудрой для лучшего результата.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).



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