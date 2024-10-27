Чем можно подпитать волосы: продукты для красоты и здоровья локонов

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для улучшения состояния волос и ускорения их роста важно обратить внимание на питание. Недостаток определённых микроэлементов может привести к выпадению, сухости и ломкости волос.

Фото: unsplash.com by Stas Svechnikov svechnikov, PDM

Первым шагом следует проверить наличие биотина (витамина В7) в организме. Этот витамин отвечает за здоровый вид, быстрый рост и естественную красоту волос. Биотин содержится в следующих продуктах: печень, яичный желток, лосось, сыр, авокадо, свежая малина, цветная капуста и цельнозерновой хлеб.

Также для производства кератина, который является строительным материалом для волос, ногтей и кожи, необходимы витамины С и D. Витамин С содержится в киви, апельсинах, грейпфрутах, клубнике, чернике, клюкве, малине, болгарском перце, помидорах, капусте (брокколи, цветной, брюссельской) и тёмно-зелёных салатах.

Медь также важна для здоровья волос, так как она участвует в образовании меланина — природного пигмента, отвечающего за цвет кожи, глаз и волос. Рекомендуемая суточная доза меди составляет 0,9 мг. Лучшие источники меди — это устрицы, крабовое мясо, кешью, семена подсолнечника, цельнозерновой хлеб, бананы, картофель и брокколи.

Цинк также важен для роста и восстановления волос. Его дефицит может привести к алопеции. Рекомендуемые источники цинка включают тыквенные семена, шпинат, говядину, зародыши пшеницы и чечевицу.

Помимо правильного питания, для поддержания здоровья волос рекомендуется избегать агрессивных укладок, использовать расчёски с натуральной щетиной и регулярно делать скрабы для кожи головы.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.



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