Тайны идеальных губ: как избежать ошибок после контурной пластики

Контурная пластика губ стала неотъемлемой частью современной косметологии, но требует особого внимания к послеоперационному уходу. Косметолог Виктория Глушенкова подчеркивает важность соблюдения рекомендаций для достижения желаемого эффекта и избежания осложнений.
Во-первых, не стоит пытаться ускорить процесс заживления, охлаждая губы льдом: это замедляет восстановление и может привести к неравномерному распределению геля. Также стоит избегать мест с высокой температурой, таких как сауны, так как это может привести к разрушению гиалуроновой кислоты. Спорт и активная мимика тоже под запретом на 10 дней: любые движения могут сместить филлер.
Наконец, важно помнить о противопоказаниях к применению разжижающих кровь препаратов, чтобы избежать образования гематом. Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить эффект от процедуры и обеспечить гладкий и безопасный процесс восстановления.
Контурная пластика — хирургическая процедура, используемая в косметологии для коррекции овала лица, формы и объема губ, устранения морщин и других изменений, связанных с возрастом или эстетическими потребностями.
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