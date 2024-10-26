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Тайны идеальных губ: как избежать ошибок после контурной пластики

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Контурная пластика губ стала неотъемлемой частью современной косметологии, но требует особого внимания к послеоперационному уходу. Косметолог Виктория Глушенкова подчеркивает важность соблюдения рекомендаций для достижения желаемого эффекта и избежания осложнений.

Тайны идеальных губ: как избежать ошибок после контурной пластики
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon & Nikki McCutcheon, CC BY 2.0

Во-первых, не стоит пытаться ускорить процесс заживления, охлаждая губы льдом: это замедляет восстановление и может привести к неравномерному распределению геля. Также стоит избегать мест с высокой температурой, таких как сауны, так как это может привести к разрушению гиалуроновой кислоты. Спорт и активная мимика тоже под запретом на 10 дней: любые движения могут сместить филлер.

Наконец, важно помнить о противопоказаниях к применению разжижающих кровь препаратов, чтобы избежать образования гематом. Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить эффект от процедуры и обеспечить гладкий и безопасный процесс восстановления.

Уточнения

Контурная пластика — хирургическая процедура, используемая в косметологии для коррекции овала лица, формы и объема губ, устранения морщин и других изменений, связанных с возрастом или эстетическими потребностями.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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