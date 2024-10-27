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Может ли окрашивание волос стать причиной облысения?

2:27
Моя семья » Красота и стиль

Окрашивание волос — популярный способ изменить свой образ и скрыть седину. Однако частое окрашивание может негативно сказаться на здоровье волос.

Может ли окрашивание волос стать причиной облысения?
Фото: flickr.com by Shylah, CC BY 2.0

Химические компоненты, такие как аммиак, перекись водорода и п-фенилендиамин, содержащиеся в красках, могут повредить структуру волос, делая их более ломкими и хрупкими. Современные краски обычно содержат защитные компоненты, но для дополнительной защиты рекомендуется использовать профессиональные маски и бальзамы.

Аммиак изменяет структуру белка в волосах, а перекись водорода обесцвечивает их. П-фенилендиамин может вызывать заболевания кожи головы, токсичное действие на печень и кровь. Аммиак раздражает дыхательные пути и может спровоцировать приступ астмы, а толуол — нейротоксин, вызывающий врождённые аномалии.

Обесцвечивание волос перекисью водорода приводит к потере белка в кутикуле и стержне, что может способствовать их выпадению. Некоторые натуральные средства также могут нанести вред, так как растительные ингредиенты содержат аллергены.

Перед выбором краски важно изучить её состав и проконсультироваться с парикмахером. Современные технологии позволяют использовать более щадящие методы окрашивания, и лучше доверить этот процесс опытному специалисту.

Исследование 2018 года показало, что краски для волос с кондиционером снижают риск их повреждения, а молочный белок и липиды улучшают прочность.

Окрашивание волос может привести к временному выпадению волос, особенно если используется агрессивная краска. Это связано с тем, что химические компоненты могут повредить волосяные фолликулы и вызвать их временное ослабление. Однако после прекращения окрашивания волосы обычно восстанавливаются.

Чтобы минимизировать риск выпадения волос после окрашивания, рекомендуется выбирать щадящие краски, использовать кондиционеры и защитные средства, а также консультироваться с профессионалом.

Кроме того, частое окрашивание может привести к сухости и ломкости волос, что также может способствовать их выпадению. В таких случаях рекомендуется использовать увлажняющие маски и избегать агрессивных химических процедур.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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