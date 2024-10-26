Невидимые герои красоты: история создания первого увлажняющего крема

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Начало XX века стало знаковым для косметической индустрии, когда немецкий химик Исаак Лившюц в 1911 году разработал эмульгатор "Эвцерит". Это новшество позволило создать первую в истории долгохранящуюся увлажняющую косметику. Оскар Тропловиц, молодой фармацевт и глава лаборатории "Байерсдорф", выкупил рецепт и на его основе выпустил крем Nivea. Этот продукт, в формуле которого содержатся глицерин и экстракты лимона, розы и ландыша, стал настоящим прорывом, так как прежние средства, основанные на жирах, имели короткий срок хранения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

До появления Nivea существовали лишь колд-кремы, которые не обеспечивали глубокого увлажнения. В 1960-х годах косметическая индустрия сделала новый шаг вперед, добавив в состав кремов коллаген и коэнзим Q10, что помогло в борьбе со старением кожи.

Первым производителем крема с коэнзимом Q10 вновь стала компания "Байерсдорф". Эти инновации не только улучшили качество косметических средств, но и открыли новые горизонты в уходе за кожей.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).



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