7 пищевых привычек, которые улучшат ваш сон

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Увеличьте потребление клетчатки и уменьшите количество сахара

Если вы едите продукты, которые мешают вашему пищеварению (особенно с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием добавленного сахара) и заставляют вас просыпаться посреди ночи, вы не сможете достичь глубокого сна.

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Избегайте продуктов, вызывающих изжогу

Продукты, вызывающие изжогу, включают пищу с высоким содержанием жиров, острую пищу, газировку и алкоголь. Если вы страдаете от ГЭРБ (гастроэзофагеального рефлюкса), вам может быть труднее спать.

Придерживайтесь сбалансированной диеты

Чтобы правильно питаться, вашему организму нужны натуральные, цельные продукты, которые содержат жизненно важные соединения.

Если вы хотите спокойно спать и хорошо функционировать в течение дня, сосредоточьтесь на создании здоровой пищи, содержащей свежие фрукты и овощи, цельнозерновые продукты и белки.

Сократите количество ночных перекусов

После ужина вы можете почувствовать желание перекусить картофельными чипсами или мороженым. Вы даже можете сказать себе, что это награда за тяжелый рабочий день, но эти нездоровые ночные перекусы могут стать причиной беспокойного ночного сна.

Если вам необходимо перекусить перед сном, попробуйте свежие фрукты, орехи (например, миндаль и грецкие орехи, которые содержат мелатонин), тёплое молоко и сложные углеводы.

Будьте осторожны с тем, что вы пьёте

Избегайте любых продуктов с кофеином после полудня, включая зелёный чай, кофе и газировку. Тёплое молоко, ромашка, чай с лавандой и вода — лучший выбор, если вы готовы немного отдохнуть.

Откажитесь от алкоголя

Бокал вина перед сном может помочь вам быстрее заснуть, а также погрузит вас в глубокий сон раньше. Однако эти, казалось бы, положительные эффекты заставляют ваш мозг просыпаться слишком рано.

Избегайте обезвоживания

Когда ваше тело не получает достаточного увлажнения, рот и носовые проходы становятся сухими и раздраженными, что вызывает храп и беспокойный сон. Вы также можете получить судороги в ногах.

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.



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