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Увеличиваем рост волос: домашняя маска с маслом розмарина

1:12
Моя семья » Красота и стиль

Розмарин — трава, которая очень хороша для увеличения густоты волос. Это одно из лучших домашних средств для густых волос, которое вы можете попробовать. Масло розмарина получают в результате дистилляции трав розмарина. При нанесении на волосы он усиливает циркуляцию крови и способствует росту волос. Это масло при смешивании с кокосовым маслом удваивает полезные свойства масел. Кокосовое масло очень питательно, и оно делает корни крепкими. Оно также предотвращает появление перхоти. Поэтому это самое эффективное домашнее средство для роста и густоты волос.

Увеличиваем рост волос: домашняя маска с маслом розмарина
Фото: creativecommons.org by Charles Robertson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Что вам понадобится

  1. Масло розмарина.
  2. Кокосовое масло первого отжима.
  3. Чистая миска.

Этапы приготовления

  1. Смешайте в миске две столовые ложки масла розмарина и две столовые ложки кокосового масла первого отжима.
  2. Слегка подогрейте смесь методом паровой бани.
  3. Нанесите смесь на всю кожу головы, разделив волосы.
  4. Мягко помассируйте и оставьте смесь на ночь.
  5. Смойте её на следующее утро мягким шампунем.

Уточнения

Розмари́н (лат. Rosmarinus) — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae). Представители рода распространены в Средиземноморье и Европе.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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