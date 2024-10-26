Увеличиваем рост волос: домашняя маска с маслом розмарина

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Розмарин — трава, которая очень хороша для увеличения густоты волос. Это одно из лучших домашних средств для густых волос, которое вы можете попробовать. Масло розмарина получают в результате дистилляции трав розмарина. При нанесении на волосы он усиливает циркуляцию крови и способствует росту волос. Это масло при смешивании с кокосовым маслом удваивает полезные свойства масел. Кокосовое масло очень питательно, и оно делает корни крепкими. Оно также предотвращает появление перхоти. Поэтому это самое эффективное домашнее средство для роста и густоты волос.

Фото: creativecommons.org by Charles Robertson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Что вам понадобится

Масло розмарина. Кокосовое масло первого отжима. Чистая миска.

Этапы приготовления

Смешайте в миске две столовые ложки масла розмарина и две столовые ложки кокосового масла первого отжима. Слегка подогрейте смесь методом паровой бани. Нанесите смесь на всю кожу головы, разделив волосы. Мягко помассируйте и оставьте смесь на ночь. Смойте её на следующее утро мягким шампунем.

Уточнения

Розмари́н (лат. Rosmarinus) — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae). Представители рода распространены в Средиземноморье и Европе.





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