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Осень не страшна: пять секретов для идеальных губ

1:29
Моя семья » Красота и стиль

С приходом осени наши губы подвергаются множеству неблагоприятных факторов, таких как холодный ветер, перепады температур и сухой воздух в помещениях. Эти условия приводят к потере влаги, шелушению и трещинам, что может быть болезненным и неприятным. Чтобы сохранить губы мягкими и привлекательными в этот сезон, необходимо соблюдать несколько важных правил.

Осень не страшна: пять секретов для идеальных губ
Фото: Freepik by master1305, PDM

Отшелушивание

Первое — регулярное отшелушивание, которое помогает удалить омертвевшие клетки кожи и улучшает впитывание питательных средств. Используйте натуральные скрабы, например, на основе сахара и масел, проводя процедуру не чаще двух раз в неделю.

Увлажнение

Второе правило — глубокое увлажнение. Каждый день наносите бальзамы с натуральными компонентами, такими как гиалуроновая кислота и масла. Избегайте средств с минеральными маслами, так как они могут лишь временно увлажнить, но в итоге усугубят сухость.

Защита от солнца

Не забывайте о солнцезащитном креме: даже осеннее солнце может повредить губам, поэтому выбирайте бальзамы с SPF от 15.

Диета

Также важна правильная диета, включающая витамины E и C и жирные кислоты, чтобы поддерживать здоровье губ изнутри.

Защита от ветра

Наконец, защитите губы от ветра и холода, используя шарф или воротник свитера. Регулярный уход поможет вам выглядеть великолепно даже в самые холодные дни.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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