Зимний педикюр: стоит ли покрывать ногти гель-лаком

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Педикюр — это не просто приятная процедура, но и важный аспект ухода за ногами, однако он может стать причиной множества проблем. Нейл-мастер Светлана Логинова делится опытом и советами, касающимися сезонного ухода за ступнями.

Фото: peakpx.com by Пиковый размер, CC0

Несмотря на то что педикюр зимой может показаться менее актуальным, важно помнить, что использование гель-лака не всегда оправдано. Если вы часто носите закрытую обувь, гель может привести к онихолизису — отслоению ногтя от ложа, что требует лечения у специалиста. Светлана рекомендует гигиенический педикюр без покрытия в зимний период, чтобы избежать лишних проблем.

Кроме того, покрытие часто оказывается незаметным, что делает его использование в холодное время года нецелесообразным. Педикюр требует больше времени и усилий, чем маникюр, особенно из-за необходимости обработки огрубевшей кожи. В итоге, без лишнего гель-покрытия вы сэкономите время и средства, которые можно потратить на более важные дела.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.



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