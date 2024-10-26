Как сохранить молодость: секреты косметолога о типах старения

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Возрастные изменения на лице — это естественный процесс, который неизбежно затрагивает каждую женщину. Современная косметология и хирургия предлагают решения, помогающие замедлить этот процесс. Ключ к успеху — правильно определить свой тип старения, который делится на пять морфотипов: деформационный, мелкоморщинистый, мускульный, усталый и комбинированный. Каждый из них имеет свои характерные признаки и требует индивидуального подхода.

Фото: commons.wikimedia.org by VOGUE Taiwan, CC BY 3.0

Врач-косметолог Кристина Пирумова делится рекомендациями по уходу в зависимости от типа. Например, для деформационного типа, часто встречающегося у женщин с избыточным весом, подходят процедуры SMAS-лифтинга и нитевых технологий. Мелкоморщинистый тип, присущий худым женщинам с тонкой кожей, требует увлажнения и применения лазерной шлифовки. Мускульный тип, характерный для жителей Азии, требует коррекции глубоких морщин с помощью блефаропластики. Усталый тип лучше всего поддается профилактике и сочетает в себе рекомендации для инъекционных процедур. Комбинированный тип требует комплексного подхода, учитывающего индивидуальные особенности.

Секрет молодости кроется в регулярном уходе и своевременных визитах к специалисту. Выбор правильных процедур и средств для домашнего ухода позволит сохранить здоровье и красоту кожи на долгие годы.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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