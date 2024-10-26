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Откройте секреты молодости: топ-процедуры до 40 лет от косметолога

1:11
Моя семья » Красота и стиль

В каждом десятилетии жизнь приносит новые вызовы, и наше тело, включая кожу, меняется. Мы обратились к дерматологу и косметологу Татьяне Баллирано, которая поделилась с нами рекомендациями по уходу за кожей до 40 лет. По её мнению, инъекции ботокса могут быть актуальны после 30 лет, но не всем — это зависит от типа кожи и наличия морщин. Если более щадящие методы не помогают, ботокс может стать решением.

Откройте секреты молодости: топ-процедуры до 40 лет от косметолога
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Также Татьяна акцентирует внимание на мезотерапии и биоревитализации. Эти процедуры помогут восстановить увлажнение и упругость кожи, а их индивидуальный подход позволяет подбирать коктейли для каждой пациентки.

Ультразвуковой пилинг — ещё одна важная процедура, которую стоит проводить хотя бы раз в год для поддержания здоровья кожи и замедления старения.

В дополнение к этим методам Татьяна рекомендует гидроджет, матричный RF-лифтинг, фотоомоложение и легкие пилинги. Все эти процедуры, проведенные своевременно, помогут сохранить молодость и красоту кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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