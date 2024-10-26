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Неожиданные причины акне: как кариес может повлиять на вашу кожу

1:35
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Акне часто оказывается труднее поддающимся лечению, чем другие кожные заболевания. Одной из сложностей является то, что дерматологи не всегда могут установить точную причину возникновения угревой сыпи. Причины могут варьироваться от неправильного ухода до гормональных изменений и наличия паразитов. Например, неожиданной причиной акне может стать кариес: воспаление десен и зубов вызывает скопление бактерий, что негативно сказывается на иммунитете и, как следствие, на состоянии кожи. Плюс, люди с проблемами зубов часто неправильно питаются, что также может усугубить ситуацию.

Неожиданные причины акне: как кариес может повлиять на вашу кожу
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, PDM

Интересно, что слишком активные попытки избавиться от акне могут привести к обратному эффекту. Использование агрессивных средств для очищения нарушает pH-баланс кожи и может вызвать раздражение или даже дерматит. Кожное сало играет роль естественного антисептика, и его отсутствие может усугубить проблему. Рекомендуется умываться не более двух раз в день и использовать увлажняющие средства. Также стоит помнить, что солнце не всегда полезно для кожи. Хотя оно может обладать обеззараживающим эффектом, слишком долгое пребывание на солнце может привести к ухудшению состояния кожи из-за замедленного обновления верхнего слоя и образования комедонов. Важно следить за реакцией кожи на солнечные лучи и придерживаться правильных бьюти-привычек для поддержания здоровья кожи.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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