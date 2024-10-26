Как быстро избавиться от отеков: секреты косметолога

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Отечность на лице и теле — распространённая проблема, с которой сталкиваются женщины в разные периоды жизни. Часто это не вызывает особого беспокойства, однако постоянные отеки могут портить внешний вид и вызывать дискомфорт. Утренняя отечность лица чаще всего связана с нарушением режима сна или употреблением солёной пищи и алкоголя перед сном. Положение тела во время сна также играет важную роль, и использование низкой подушки может помочь избежать этого.

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Дневные отеки могут сигнализировать о более серьёзных заболеваниях, таких как нарушения гормонального фона или аллергии. Вечерняя отечность нередко возникает из-за стресса и выработки гормонов, но также может быть связана с кардиологическими проблемами. Важно следить за состоянием здоровья и при необходимости консультироваться с врачом.

Чтобы справиться с отеками, косметолог Елена Григорьева предлагает несколько простых решений. Прохладный душ активизирует сосуды, а лёгкий массаж помогает улучшить кровообращение и способствовать оттоку жидкости. Небольшая физическая активность, стакан теплой воды с лимоном или зелёного чая также могут оказать положительное влияние. Использование дренажных масок и охлаждённых противоотёчных патчей поможет быстро уменьшить отёки, а чайные пакетики из морозильника могут стать отличной альтернативой. Комплекс этих мероприятий позволит привести лицо в порядок всего за час.

Уточнения

Отёк (лат. oedema) — избыточное накопление жидкости в органах, внеклеточных тканевых пространствах организма.



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