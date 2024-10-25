Как ваша кожа может рассказать о состоянии почек: мнение эксперта

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Почки играют ключевую роль в нашем организме, действуя как естественные фильтры. Их нарушения могут проявляться не только через физиологические симптомы, но и отражаться на состоянии кожи. Врач-дерматолог Наталья Моисеева, с 16-летним опытом работы, рассказала о том, как определенные кожные проявления могут указывать на проблемы с почками. Например, дерматоз, выражающийся в появлении бугорков на теле, часто сигнализирует о глубинных проблемах, требующих комплексного обследования.

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Кроме того, волдыри на ладонях и ступнях могут быть следствием почечной недостаточности или инфекций, а отеки, особенно в области ног, говорят о накоплении жидкости из-за недостаточной фильтрации. Сухость кожи и зуд также являются тревожными симптомами, указывающими на возможные патологии почек, так как организм может не получать необходимые питательные вещества. Наталья подчеркивает важность своевременной диагностики и лечения, чтобы избежать серьезных последствий.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



По́чка челове́ка (лат. ren, греч. νεφρός [nephros]) — парный фасолевидный орган, очищающий кровь, выполняющий посредством функции мочеобразования регуляцию химического гомеостаза организма.



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