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Осенние румяна: неожиданные оттенки для смелого образа

1:11
Моя семья » Красота и стиль

С наступлением осени изменяются не только климатические условия, но и предпочтения в косметике. В этом сезоне на передний план выходят новые оттенки румян, способные преобразить любой образ. Летом популярными были яркие цвета, такие как горячий розовый и персиковый. Однако осень предлагает более насыщенные и теплые тона.

Осенние румяна: неожиданные оттенки для смелого образа
Фото: flickr.com by Anniina Rutanen, CC BY 2.0

Особое внимание стоит уделить сиреневому, который находится между фиолетовым и розовым. Этот оттенок не только отлично подчеркивает скулы, но и подходит как для монохромных, так и для более ярких образов.

Ягодные оттенки, такие как клюква и ежевика, становятся универсальным выбором для осеннего макияжа, позволяя легко сочетать их с губами и тенями. Фиолетовые румяна, хоть и не очевидные для осени, могут создать интересный образ в сочетании с ягодными губами и дымчатыми тенями. Не забудьте о смелых пряных оранжевых румянах, которые добавят дерзости и свежести в любой макияж. Каждый из этих оттенков поможет вам подчеркнуть индивидуальность и создать стильный осенний look.

Уточнения

Румяна — косметическое средство для наведения румянца на щеках. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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