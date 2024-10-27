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Бигуди VS Плойка: какое средство для завивки волос выбрать?

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Желаете получить красивые, волнистые или кудрявые волосы? На рынке представлено множество инструментов для создания идеальной прически, но среди них выделяются два основных: бигуди и плойка. Как же сделать правильный выбор? Давайте рассмотрим преимущества каждого средства и определим, какое лучше подходит для вас.

Бигуди VS Плойка: какое средство для завивки волос выбрать?
Фото: freepik.com by ansiia, PDM

Бигуди

Преимущества:

  • Мягкое воздействие на волосы. Бигуди не нагреваются, что минимизирует риск повреждения волос.
  • Естественный вид. Завитки, созданные бигуди, получаются более естественными и мягкими, чем при использовании плойки.
  • Разнообразие форм и размеров. Вы можете выбрать бигуди различного диаметра, формы и материала, чтобы создать эффект, который вам нужен.
  • Доступность. Бигуди доступны по цене и продаются в различных магазинах.
  • Возможность создания прически на ночь. Можно накрутить волосы на бигуди перед сном и получить естественные волны к утру.

Недостатки:

  • Время. Создание прически с помощью бигуди занимает больше времени, чем с помощью плойки.
  • Неудобство. Носить бигуди на голове может быть неудобно, особенно если вы хотите быстро сделать прическу.

Плойка

Преимущества:

  • Скорость. Плойка позволяет быстро создать завитки.
  • Разнообразие функций. Современные плойки предлагают множество функций, таких как регулировка температуры, наличие керамического покрытия, защита от перегрева и многое другое.
  • Удобство. Плойкой легко пользоваться, что позволяет создавать различные виды завитков.

Недостатки:

  • Возможные повреждения волос. При неправильном использовании плойка может пересушивать и повредить волосы.
  • Стоимость. Плойки, как правило, дороже, чем бигуди.
  • Искусственный вид. Завитки, созданные плойкой, могут выглядеть немного искусственными.

Выбор между бигуди и плойкой зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений:

Если вы ищете мягкое воздействие на волосы и естественные волны, бигуди — лучший выбор. Но если вы цените время и хотите быстро создать идеальные завитки, плойка — более подходящий вариант.

Не забывайте, что при использовании любого из этих средств важно соблюдать меры предосторожности и не злоупотреблять горячей укладкой, чтобы избежать повреждения волос.

Уточнения

Бигуди́ (от фр. bigoudi) — приспособление, с помощью которого прямые волосы превращают в завитые локоны, представляют собой цилиндр с шипами или выступами. 

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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