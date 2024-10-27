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Топ-5 трендовых моделей женской обуви, которые должны быть в вашем гардеробе осенью

2:18
Моя семья » Красота и стиль

Осень — время для обновления гардероба и добавления новых, стильных деталей. Особое внимание стоит уделить обуви, ведь она не только защищает от холода, но и является ключевым элементом образа. В этом сезоне дизайнеры предлагают нам множество интересных моделей, от классических до экстравагантных.

Топ-5 трендовых моделей женской обуви, которые должны быть в вашем гардеробе осенью
Фото: Freepik is licensed under Public domain

1. Ботинки на платформе

Эта модель возвращается в моду с новой силой, и в этом сезоне она представлена в разнообразных вариантах: от массивных платформ до более изящных. Ботинки на платформе отлично сочетаются с юбками, платьями, джинсами, а также брюками.

2. Лоферы

Классические, стильные и невероятно комфортные. Лоферы — идеальный выбор для повседневного стиля, работы, учебы, а также для создания более модных образов. Экспериментируйте с фактурами и цветами — от классических черных до ярких и оригинальных.

3. Челси

Эти элегантные ботинки с эластичными вставками на щиколотках — must-have для любой модницы. Они идеально подходят для создания как повседневных, так и вечерних образов. Челси можно носить как с брюками, так и с юбками и платьями.

4. Ботинки с квадратным носком

Этот тренд пришел к нам из 90-х, и уже успел завоевать популярность. Ботинки с квадратным носком придают образу некую дерзость и уверенность. Сочетайте их с юбками-миди, платьями, брюками и джинсами.

5. Ботфорты

Сапоги до колена — это всегда стильно и элегантно. В этом сезоне дизайнеры предлагают нам разнообразные модели: от классических кожаных до замшевых с интересным декором. Носите их с платьями, юбками, брюками, и создавайте стильные и женственные образы.

Не забывайте о том, что обувь должна не только быть модной, но и удобной. Выбирайте качественные материалы и убедитесь, что размер и посадка вам подходят. И не бойтесь экспериментировать с различными стилями и образами, ведь осень — идеальное время для создания новых модных луков.

Уточнения

Ботфорты (фр. bottes fortes — букв. «сильные сапоги») — кавалерийские сапоги с длинными стоячими голенищами, имеющие наверху пришивные клапаны (раструбы), закрывающие колено.
 

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Автор Мария Андреенкова
Мария Андреенкова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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