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Хэллоуинский маникюр: идеи для создания жутко-красивого образа

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Хэллоуин — это не только про костюмы и вечеринки, но и про оригинальный маникюр. Нейл-мастер Наталья Тимофеева поделилась модными идеями для праздничного дизайна ногтей, которые помогут создать неповторимый образ. Первый вариант — это "creepy french", который позволяет сохранить элегантность френча, но добавить к нему элементы хэллоуинской тематики. По мнению эксперта, актуальными цветами для такого дизайна будут лиловый, тауп и красный. Для тех, кто предпочитает более сдержанный стиль, Наталья рекомендует "minimalism". Такой маникюр подойдет даже под офисный дресс-код — минималистичные элементы можно сочетать с прозрачной или камуфляжной подложкой.

Хэллоуинский маникюр: идеи для создания жутко-красивого образа
Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA, CC BY-SA 2.0

Еще одна идея для смелых — "spooky heroes", где на ногтях можно изобразить любимых персонажей, особенно популярных героев из фильмов Тима Бертона. Тем, кто не боится экспериментов, подойдет стиль "blood drops", создающий эффект капель крови. Это может выглядеть как мультяшный рисунок или реалистичное изображение, в зависимости от предпочтений. Наталья отмечает, что хэллоуинский маникюр не ограничен в цветах и формах, так что можно дать волю фантазии и воплотить любые идеи.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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