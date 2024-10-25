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Акне и питание: какие продукты провоцируют высыпания

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Проблема акне часто связана не только с генетикой или уходом за кожей, но и с питанием. Многие продукты могут провоцировать высыпания, и диета играет ключевую роль в поддержании здоровья кожи. Нутрициолог Елена Кудрина утверждает, что обезжиренное молоко может усугублять акне из-за содержащихся в нем гормонов роста. Она рекомендует заменить его на сливки или растительное молоко, чтобы избежать негативного воздействия на кожу. Также под запретом сыр, который может способствовать воспалению, ухудшающему состояние кожи. Вместо этого можно включить в рацион пробиотики: греческий йогурт, кефир и ферментированные продукты. Пробиотики, по мнению Кудриной, укрепляют иммунитет и способствуют снижению воспаления.

Акне и питание: какие продукты провоцируют высыпания
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, паста и сладкие десерты, имеют высокий гликемический индекс и могут вызывать воспаления, что приводит к появлению акне. Лучшей альтернативой будут сложные углеводы из овса, сладкого картофеля и киноа. Специалист также предупреждает о вреде бананов с высоким гликемическим индексом и рекомендует исключить их на время из рациона, чтобы проверить, как это отразится на коже.

Соевые продукты и фастфуд также могут усугублять высыпания, так как соя влияет на выработку кожного сала, а быстрая еда богата рафинированными углеводами и сахаром. Важно обратить внимание на напитки: алкогольные коктейли и сладкие моктейли обезвоживают кожу и повышают риск акне. Альтернатива — пить больше воды для выведения токсинов и поддержания кожи в хорошем состоянии.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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