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Восстанавливающая маска для волос со сметаной: рецепт и советы по применению

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Сметана — это не только вкусный продукт, но и полезное средство для ухода за волосами. Она содержит витамины, минералы и молочные кислоты, которые способны вернуть локонам силу и блеск. Маска со сметаной особенно полезна для сухих, ломких и поврежденных волос. В этом тексте мы расскажем о рецепте такой маски и ее основных преимуществах.

Восстанавливающая маска для волос со сметаной: рецепт и советы по применению
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Полезные свойства маски со сметаной

Сметана богата белками и витаминами группы B, а также витаминами A и E, которые питают и увлажняют волосы. Молочные кислоты в ее составе помогают разгладить кутикулу, придавая прядям блеск и мягкость. Особенно такая маска полезна после химической завивки или окрашивания, так как она способствует восстановлению структуры волос.

Рецепт маски со сметаной

Для приготовления маски потребуется

  • 3 столовые ложки сметаны (лучше натуральной и с высоким процентом жирности)
  • 1 столовая ложка мёда
  • 1 яичный желток

Приготовление и применение

  1. В небольшой миске смешайте сметану, мёд и желток до однородной массы.
  2. Нанесите маску на чистые, слегка влажные волосы, равномерно распределяя по всей длине.
  3. Оберните голову полотенцем и оставьте маску на 30–40 минут.
  4. Смойте тёплой водой, а затем вымойте голову мягким шампунем.

Маска со сметаной — отличное средство для восстановления и укрепления волос в домашних условиях. Она не только увлажняет и питает локоны, но и придаёт им естественный блеск и шелковистость. Регулярное применение такой маски сделает волосы более здоровыми и красивыми.

Уточнения

Смета́на — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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