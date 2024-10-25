Простой, но эффектный макияж: как создать образ всего за пару минут

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Этой осенью в макияже наблюдается возвращение ярких и выразительных тенденций. Визажист Любовь Брусницына отмечает, что тренды включают оттенки красного, дымчатые глаза, земляные тона и легкость в создании образов. Красный цвет вновь захватывает внимание: от классических смелых губ до розово-красных теней и графических подводок.

Фото: commons.wikimedia.org by JollyRancher700, CC BY-SA 3.0

"Кошачий глаз" и дымка на веках в паре с яркими цветами становятся популярными элементами, как и простые в использовании цветные туши для ресниц. Модные образы можно создать и с использованием землистых оттенков: коричневого, винного, зеленого и мха, которые подчеркивают естественную красоту кожи.

Важно, что макияж этой осенью может быть минималистичным — достаточно всего пары продуктов, таких как бронзер и тушь, чтобы создать эффектный образ. Отдельное внимание уделяется хайлайтерам на кремовой основе, которые дарят коже сияние и прекрасно подходят для холодного сезона. Эти тенденции предлагают играть с цветами и текстурами, сохраняя баланс между легкостью и выразительностью.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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