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Шоколадный фурор: почему коричневый цвет стал модным фаворитом

1:04
Моя семья » Красота и стиль

Шоколадно-коричневый цвет стал новым модным фаворитом, вытеснив другие нейтральные оттенки. Ранее он воспринимался как менее заметный и был популярен в стиле 70-х, но на последних модных показах этот оттенок произвел настоящий фурор. Теперь его можно увидеть не только на подиумах, но и на улицах, где он завоевал любовь стилистов и модных редакторов. Шоколадный цвет подходит для создания простых и элегантных образов, легко комбинируется с денимом и черными вещами.

Шоколадный фурор: почему коричневый цвет стал модным фаворитом
Фото: сommons.wikimedia.org by Parker Burchfield, PDM

Стилист Маша Ведерникова советует использовать его как универсальную нейтральную основу для разных стилей, сочетая с классическими и базовыми вещами. Примером могут служить шерстяной пиджак с джинсами, черное пальто с угольными оттенками, а также аксессуары, придающие элегантность и изысканность любому образу.

Шоколадно-коричневый — это не просто тренд, а цвет с долгосрочной перспективой, который станет основой гардероба для многих.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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